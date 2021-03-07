Ещё
Далее:
Читайте также:

Специалисты назвали пять причин ранней «смерти» двигателя 

Майк Габриелян 1 час назад
Специалисты назвали пять причин ранней «смерти» двигателя
Фото: РИА Новости
Эксперты назвали пять причин, по которым автомобильный двигатель «умирает» раньше срока. Об этом сообщает «Российская газета».
Главной причиной стал дефицит масла из-за забывчивости автомобилистов. Многие водители не заглядывают под капот и не обращают внимания на индикатор приборной панели. Двигатель под нагрузкой работает «на сухую», что приводит к его «смерти».
Кроме того, если пробит картер двигателя, сломалась его вентиляционная система или повреждена трубка подачи масла, начинается подтекание смазки.
Еще одна причина износа мотора— неподходящее или поддельное масло. Надо помнить, что масло для дизельных моторов не подходит бензиновым двигателям и наоборот.
Некачественное топливо также способно вызвать поломку. Октановое число должно соответствовать рекомендациям производителя. Иначе в двигателе возникают детонация и перегрев.
Поддельный бензин может вызвать сбои в работе топливной системы, засорить фильтры и форсунки.
Если антифриз подтекает и попадает в масло, то нарушается процесс смазки деталей двигателя. Это чревато перегревом, увеличением зазоров между поршнями и цилиндрами. В итоге двигатель выходит из строя раньше времени.
Несвоевременное техобслуживание, несоблюдение сроков замены ремня или цепи ГРМ также становится частой причиной проблем с мотором.
Ранее «Рамблер» рассказывал о преимуществах малого объема двигателя.
Видео дня. Тарифы на парковках изменятся с 5 апреля
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение