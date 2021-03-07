Специалисты назвали пять причин ранней «смерти» двигателя 

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Эксперты назвали пять причин, по которым автомобильный двигатель «умирает» раньше срока. Об этом сообщает «Российская газета».

Главной причиной стал дефицит масла из-за забывчивости автомобилистов. Многие водители не заглядывают под капот и не обращают внимания на индикатор приборной панели. Двигатель под нагрузкой работает «на сухую», что приводит к его «смерти».

Кроме того, если пробит картер двигателя, сломалась его вентиляционная система или повреждена трубка подачи масла, начинается подтекание смазки.

Еще одна причина износа мотора— неподходящее или поддельное масло. Надо помнить, что масло для дизельных моторов не подходит бензиновым двигателям и наоборот.

Некачественное топливо также способно вызвать поломку. Октановое число должно соответствовать рекомендациям производителя. Иначе в двигателе возникают детонация и перегрев.

Поддельный бензин может вызвать сбои в работе топливной системы, засорить фильтры и форсунки.

Если антифриз подтекает и попадает в масло, то нарушается процесс смазки деталей двигателя. Это чревато перегревом, увеличением зазоров между поршнями и цилиндрами. В итоге двигатель выходит из строя раньше времени.

Несвоевременное техобслуживание, несоблюдение сроков замены ремня или цепи ГРМ также становится частой причиной проблем с мотором.