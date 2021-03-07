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В США старый ВАЗ-2110 продают по цене двухлетней Mitsubishi 

Motor.ru 1 час назад
В США старый ВАЗ-2110 продают по цене двухлетней Mitsubishi
Фото: Motor
В США выставили на продажу старый ВАЗ-2110. Нетипичный для американцев автомобиль обнаружили на онлайн-площадке техасского автосалона DFW Cars & Trucks. За российский седан 2001 года выпуска хотят выручить 10 950 долларов — сравнимо в США стоят двухлетние Mitsubishi Mirage с пробегом 40-60 тысяч километров.
Салон DFW Cars & Trucks предоставил исчерпывающие фотографии ВАЗ-21103. В США привезли почти новую «десятку» с пробегом 15,5 тысячи километров в богатой комплектации GLI. Это означает, что у седана штатно установлены электростеклоподъёмники «по кругу», противотуманные фары, а кресла отделаны велюром.
К недостаткам выставленной на продажу «десятки» можно отнести трещины на передней панели, нестандартные диски и шины, а также грязные дверные карты. Продавец утверждает, что в салоне сохранился «запах Жигулей», технически автомобиль в полном порядке и никаких нареканий по двигателю, коробке передач и работе сцепления нет.
Поскольку речь идёт о ВАЗ-21103, под капотом атмосферный 1,5-литровый инжекторный 16-клапанный двигатель мощностью 94 лошадиные силы и крутящим моментом 130 Нм. Агрегат сочетается с 5-скоростной «механикой», привод — на переднюю ось.
В США за без малого 11 тысяч долларов (814 тысяч рублей) можно приобрести куда более современные и свежие автомобили, например, абсолютно новый Mitsubishi Mirage 2020 модельного года стоит всего на две тысячи долларов дороже, а за обозначенные 11 тысяч долларов можно купить двухлетний японский хэтчбек.
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Автоновости , Mitsubishi Mirage , Mitsubishi
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