Volkswagen перепрофилирует завод под производство электромобилей

Немецкий автопроизводитель Volkswagen перепрофилирует одно из своих крупных европейских предприятий под выпуск электромобилей. Ожидается, что это позволит компании конкурировать с Tesla, которая строит фабрику под Берлином, пишет Bloomberg.
Проект предполагает переустройство автозавода Volkswagen Seat в Мартореле под Барселоной — одного из крупнейших предприятий немецкого бренда, которое выпускает порядка 500 000 автомобилей в год.
Также планы компании включают в себя запуск в Испании масштабного производства аккумуляторных батарей. В настоящий момент Volkswagen ждёт решения Еврокомиссии, которая должна одобрить проект.
«Испания имеет все шансы, чтобы стать европейским центром электромобилизации. Для этого нам нужно получить поддержку Еврокомиссии», — заявил глава Volkswagen Герберт Дисс, комментируя итоги встречи с королём Испании Филиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом и министром промышленности Рейес Марото.
Ранее сообщалось, что некоторое время назад Volkswagen интересовался приобретением Tesla, однако Илон Маск не дал ход этой сделке. В итоге в 2020 году Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире. Её капитализация за несколько последних месяцев выросла более чем на $500 млрд, приблизившись к отметке в $700 млрд