Volkswagen перепрофилирует завод под производство электромобилей

«Испания имеет все шансы, чтобы стать европейским центром электромобилизации. Для этого нам нужно получить поддержку Еврокомиссии», — заявил глава Volkswagen Герберт Дисс, комментируя итоги встречи с королём Испании Филиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом и министром промышленности Рейес Марото.