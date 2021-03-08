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Какие авто предпочитают российские женщины 

Павел Тиунов 5 часов назад
Какие авто предпочитают российские женщины
Фото: Kia
Сотрудники ГИБДД на своем сайте перечислили марки авто, которые предпочитают водить женщины в Москве. Спойлер — в перечне нет ни одного отечественного автомобиля.
Исследование правоохранителей коснулось последних пяти лет. Согласно полученным данным, московские автоледи с большим удовольствием водят автомобили марки KIA, на втором месте оказались машины Hundai, на третьем — японские Nissan. В пятёрке лидеров женских предпочтений также расположились два немецких бренда: Mercedes и Volkswagen.

«Лидирующей цветовой гаммой автомобилей, зарегистрированных женщинами, являются классические «черный» и «белый», а с 3 по 5 места расположились «серый», «синий» и «красный» цвета», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоксперты назвали тройку моделей авто, наиболее подходящих в качестве подарка в Международный женский день. На первое место рейтинга опытные водители поместили Ford Fiesta. Этот небольшой автомобиль сочетает в себе 1,6 литровый двигатель под капотом и богато «нашпигован» электроникой. Следом за Ford эксперты поставили Peugeot 408. Седан обладает прекрасной маневренностью, при этом имеет просторный багажник и надежно отлаженную систему безопасности. Наконец, тройку замыкает «чешка» — Skoda Rapid. Эксперты отмечают ее оригинальный дизайн, который придется по вкусу любой представительнице прекрасного пола.
Видео дня. В Москве продолжается строительство новых хордовых магистралей
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Автоновости , Nissan , Skoda Rapid , Kia , Peugeot 408 , Peugeot , Volkswagen , Skoda , Ford Fiesta , ГИБДД , Ford
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