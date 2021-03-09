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Продажи китайских авто в России почти удвоились 

Артём Кульша 6 часов назад
Продажи китайских авто в России почти удвоились
Фото: РИА Новости
В феврале продажи новых автомобилей китайских брендов в России выросли на 93% по сравнению с февралем 2020 года. Об этом сообщает «Автостат».
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале 2021-го российский авторынок вырос на 0,8%, а доля китайских машин на нем увеличилась с 2,7% до 5,2%. По итогам этого месяца в стране было продано 6185 новых китайских авто — на 93% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще других авто китайских брендов россияне покупали Haval (2158 экземпляров, рост на 77% по сравнению с февралем 2020-го), Chery (1998 автомобилей, рост в 4,4 раза), Geely (1203 авто, +60%), Changan (395 авто, -8%) и FAW (187 авто, +78%).
В феврале, как сообщал «Рамблер», эксперты «Автостата» выяснили, что на 1 января на территории России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей (76% автопарка), 4,19 миллиона единиц легкой коммерческой техники (LCV) (7,1%), 3,77 миллиона грузовиков (6,4%), 3,44 миллиона прицепов и полуприцепов (5,8%), 2,36 миллиона мотоциклов (4%) и 0,41 миллиона автобусов (0,7%).
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Автоновости , Geely , Chery , FAW
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