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Четыре «Шевроле» подорожали в России 

Артём Кульша 2 часа назад
Четыре «Шевроле» подорожали в России
Фото: РИА Новости
Четыре автомобиля бренда «Шевроле» подорожали в России с начала года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Цена Авто».
Согласно им, в январе-феврале производитель «Шевроле» обновил рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на седаны «Нексия» и «Кобальт», хэтчбек «Спарк» и кроссовер «Траверс». «Нексия» и «Кобальт» стали дороже на 20 тысяч рублей, «Спарк» — на 40-50 тысяч, «Траверс» — на 205 тысяч.
В настоящее время минимальная цена «Нексии» составляет 729,9 тысячи рублей, максимальная — 859,9 тысячи, «Кобальта» и «Спарка» — 779,9 тысячи и 899,9 тысячи соответственно, «Траверса» — 3,7 миллиона и четыре миллиона соответственно.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», главный аналитик «Авито Авто» Марат Миннекаев назвал рост спроса на автомобили с пробегом одним из ключевых трендов на российском авторынке в 2020 году, а объяснил его дефицитом новых машин и ростом цен на них в результате падения курса рубля.
Тогда же эксперты и дилеры, опрошенные Autonews, сошлись во мнении, что ситуация на автомобильном рынке в России будет ухудшаться, цены вырастут, пока же компании сдерживают их искусственно.
Видео дня. Тарифы на парковку повысят почти на 200 участках столицы
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Автоновости , Бортжурнал , Chevrolet
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