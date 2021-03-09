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В России возник дефицит запчастей для иномарок 

Павел Тиунов 3 часа назад
В России возник дефицит запчастей для иномарок
Фото: globallookpress.com
Дилеры пожаловались на нехватку импортных запчастей для моделей авто иностранных брендов, сообщает «Автостат» со ссылкой на РИА Новости. Причины возникшего дефицита — последствия пандемии.
Операционный директор группы компаний «Авилон» Алексей Гуляев заявил журналистам, что дефицит запасных частей затронул не все марки авто и не все категории товаров. Определенная нехватка комплектующих ощущается, когда разговор идет о Hyundai, Jaguar и Land Rover.
В некоторых случаях клиентам приходится ждать по три месяца, пока придёт нужная деталь. По словам Гуляева, такая ситуация сложилась из-за последствий пандемии: автопроизводители в 2020 году были вынуждены сокращать производство, поставки и товарооборот.
Руководитель службы продаж запасных частей ГК "Автомир" Алексей Лепехин добавил, что в настоящее время есть определённые трудности с транспортировкой запчастей из Китая. Он отметил, что из Поднебесной сегодня практически невозможно отправить груз в контейнерах из-за их нехватки, поэтому предприниматели в некоторых случаях решаются на авиаперевозки.
Проблем с доступностью запчастей для европейских брендов таких как BMW, Мerecedes, Porsche, Volkswagen, нет, заявил заместитель гендиректора по послепродажному обслуживанию АО "АВТОDOM" Антон Кичигин.
При этом он отметил, что в последнее время комплектующие подорожали: запчасти на BMW — на 7-8%, на Mercedes — на 7%. Также в цене выросли масла, отметил эксперт.
Как сообщал «Рамблер», весной прошлого года автомобильная отрасль столкнулась с серьезными проблемами из-за пандемии коронавируса. Так, Volkswagen приостанавливал производства из-за нехватки запчастей, спровоцированной карантином в Китае. По этой же причине Hyundai закрывал свои сборочные заводы в Южной Корее.
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Автоновости , Hyundai , Jaguar , BMW , Volkswagen , Rover , Porsche , Land Rover , Алексей Гуляев , Авилон , РИА Новости
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