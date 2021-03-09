В России возник дефицит запчастей для иномарок 

Дилеры пожаловались на нехватку импортных запчастей для моделей авто иностранных брендов, сообщает «Автостат» со ссылкой на РИА Новости. Причины возникшего дефицита — последствия пандемии.

В некоторых случаях клиентам приходится ждать по три месяца, пока придёт нужная деталь. По словам Гуляева, такая ситуация сложилась из-за последствий пандемии: автопроизводители в 2020 году были вынуждены сокращать производство, поставки и товарооборот.

Руководитель службы продаж запасных частей ГК "Автомир" Алексей Лепехин добавил, что в настоящее время есть определённые трудности с транспортировкой запчастей из Китая. Он отметил, что из Поднебесной сегодня практически невозможно отправить груз в контейнерах из-за их нехватки, поэтому предприниматели в некоторых случаях решаются на авиаперевозки.

Проблем с доступностью запчастей для европейских брендов таких как BMW , Мerecedes, Porsche Volkswagen , нет, заявил заместитель гендиректора по послепродажному обслуживанию АО "АВТОDOM" Антон Кичигин.

При этом он отметил, что в последнее время комплектующие подорожали: запчасти на BMW — на 7-8%, на Mercedes — на 7%. Также в цене выросли масла, отметил эксперт.

Как сообщал «Рамблер», весной прошлого года автомобильная отрасль столкнулась с серьезными проблемами из-за пандемии коронавируса. Так, Volkswagen приостанавливал производства из-за нехватки запчастей, спровоцированной карантином в Китае. По этой же причине Hyundai закрывал свои сборочные заводы в Южной Корее.