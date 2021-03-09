В текущем 2021 году в России девять массовых моделей автомобилей попали под налог на роскошь, из них три — корейского бренда KIA

Эксперты обратили внимание, что в полном списке машин с повышенным налогом суммарное количество моделей и их версий увеличилось до 1387 единиц.

Все эти модели продаются в России по цене выше 3 миллионов рублей.

Повышенный транспортный налог в России продолжат начислять, как и в 2014 году, хотя дилеры и производители ценники подняли сильно.

Итак, на машины стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей надбавка составляет 1,1 от суммы налога. Эта ставка действует три года с года их выпуска;

На машины стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей начисляется двойной транспортный налог (действует на протяжении пяти лет с их выпуска); На авто стоимостью от 10 до 15 миллионов — начисляется тройной транспортный налог.