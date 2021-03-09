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Девять массовых моделей авто попали под налог на роскошь в России 

Прайм и ещё 2 9 марта 2021
В текущем 2021 году в России девять массовых моделей автомобилей попали под налог на роскошь, из них три — корейского бренда KIA.
В частности, Минпромторг пересмотрел перечень авто, которые облагаются так называемым налогом на роскошь. С марта 2021 года в эту категорию вошли в том числе и такие массовые модели, как Skoda Kodiaq, Subaru Outback и KIA Mohave.
Эксперты обратили внимание, что в полном списке машин с повышенным налогом суммарное количество моделей и их версий увеличилось до 1387 единиц.
Все эти модели продаются в России по цене выше 3 миллионов рублей.
Повышенный транспортный налог в России продолжат начислять, как и в 2014 году, хотя дилеры и производители ценники подняли сильно.
Итак, на машины стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей надбавка составляет 1,1 от суммы налога. Эта ставка действует три года с года их выпуска;
На машины стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей начисляется двойной транспортный налог (действует на протяжении пяти лет с их выпуска); На авто стоимостью от 10 до 15 миллионов — начисляется тройной транспортный налог.
Итак, "роскошными" с 2021 года стали: Skoda Kodiaq в комплектациях SportLine/Laurin&Klement/Scout, Toyota Fortuner (в версии 2.8 Elegance), KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).
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Автоновости , Видео , Kia Stinger , Subaru , Volkswagen Amarok , Citroen SpaceTourer , Citroen , Kia , Volkswagen Multivan , Subaru Outback , Peugeot , Toyota , Peugeot Traveller , Kia Mohave , Skoda Kodiaq , Volkswagen , Skoda , Toyota Fortuner , Минпромторг
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