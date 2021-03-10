Ещё
Далее:
Читайте также:

Автовладельцы в России столкнулись с проблемами из-за ошибок в е-ОСАГО 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
Автовладельцы столкнулись с проблемами из-за ошибок в е-ОСАГО
Фото: Car.ru
В Сети появилась информация, что если во время оформления полиса ОСАГО в онлайн-режиме были неправильно занесены данные, страховщики могут аннулировать документ, не возвратив при этом денежные средства.
Полис могут расторгнуть по причине неверно указанной категории авто, неточной информации о мощности мотора и прочих подобных сведений. Ранее страховые агенты проверяли корректность заполнения онлайн-документов выборочно. Теперь каждый полис досконально изучают на наличие недочётов. При этом страховые компании имеют право расторгать страховые договора в одностороннем порядке, не возвращая финансовые потери клиента.
Представители Российского союза автомобильных страховщиков опровергли эту информацию. По их заявлению подобных ошибок во время оформления документов в онлайн-режиме встречается очень мало. В таких случаях клиенты не теряют деньги. Операторы вносят нужные изменения, пересчитывают стоимость ОСАГО. При этом автовладельцу придется оплатить только разницу в случае повышения цены полиса. Если стоимость полиса стала меньше — разница возвращается.
Видео дня. В Москве с 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей
Car.ru: последние новости
Автомобиль ВАЗ-2110 продают в США за 815 000 рублей Автомобиль ВАЗ-2110 продают в США за 815 000 рублей Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер Taos для российского авторынка Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер Taos для российского авторынка Эвакуация автомобиля — может ли владелец остановить процедуру Эвакуация автомобиля — может ли владелец остановить процедуру
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение