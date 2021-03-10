Автовладельцы столкнулись с проблемами из-за ошибок в е-ОСАГО

В Сети появилась информация, что если во время оформления полиса ОСАГО в онлайн-режиме были неправильно занесены данные, страховщики могут аннулировать документ, не возвратив при этом денежные средства.

Полис могут расторгнуть по причине неверно указанной категории авто, неточной информации о мощности мотора и прочих подобных сведений. Ранее страховые агенты проверяли корректность заполнения онлайн-документов выборочно. Теперь каждый полис досконально изучают на наличие недочётов. При этом страховые компании имеют право расторгать страховые договора в одностороннем порядке, не возвращая финансовые потери клиента.

Представители Российского союза автомобильных страховщиков опровергли эту информацию. По их заявлению подобных ошибок во время оформления документов в онлайн-режиме встречается очень мало. В таких случаях клиенты не теряют деньги. Операторы вносят нужные изменения, пересчитывают стоимость ОСАГО. При этом автовладельцу придется оплатить только разницу в случае повышения цены полиса. Если стоимость полиса стала меньше — разница возвращается.