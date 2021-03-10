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Максимальную стоимость ТО предложили зафиксировать 

Артём Кульша 26 минут назад
Диапазон стоимости технического осмотра транспортных средств следует зафиксировать. С таким предложением, как сообщает ТАСС, выступил сенатор Андрей Кутепов.
Кутепов, как сообщал «Рамблер», — председатель комитета Совета Федерации по экономической политике. Некоторое время назад он разработал проект закона об изменении порядка формирования тарифа за оказание услуг по техосмотру автомобилей, а именно о введении его базового размера и верхнего и нижнего пределов.
По мнению автора инициативы, это сделает тариф взвешенным и экономически обоснованным. Также он предлагает передать Росаккредитации полномочия по аккредитации операторов ТО, осуществлению контроля за их деятельностью и ведению их реестра. В настоящее время данные полномочия осуществляет Российский союз автостраховщиков.

«Это позволит исключить коррупционную составляющую в системе проведения технического осмотра, усилит государственный контроль основных процессов, связанных с проведением технического осмотра и эксплуатацией транспортных средств, позволит снизить уровень аварийности с участием неисправных транспортных средств», — убежден Кутепов.

Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Видео , Андрей Кутепов , Совет Федерации
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