Максимальную стоимость ТО предложили зафиксировать 

Диапазон стоимости технического осмотра транспортных средств следует зафиксировать. С таким предложением, как сообщает ТАСС, выступил сенатор Андрей Кутепов

Кутепов, как сообщал «Рамблер», — председатель комитета Совета Федерации по экономической политике. Некоторое время назад он разработал проект закона об изменении порядка формирования тарифа за оказание услуг по техосмотру автомобилей, а именно о введении его базового размера и верхнего и нижнего пределов.

По мнению автора инициативы, это сделает тариф взвешенным и экономически обоснованным. Также он предлагает передать Росаккредитации полномочия по аккредитации операторов ТО, осуществлению контроля за их деятельностью и ведению их реестра. В настоящее время данные полномочия осуществляет Российский союз автостраховщиков.