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В России отзовут 137 «Мерседесов» 

Артём Кульша 4 часа назад
В России отзовут 137 «Мерседесов»
Фото: ТАСС
В России будут отозваны 137 автомобилей Mercedes-Benz GLC-класс. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке компания «Мерседес-Бенц РУС» добровольно отзовет 137 автомобилей Mercedes-Benz GLC-класс (тип 253), реализованных в 2018-2019 годах, по той причине, что резьбовое соединение плюсового провода на стартере в них может не соответствовать спецификации.
Уполномоченные дилеры проинформирую владельцев указанных машин о том, что те подлежат отзыву, письмом или по телефону. Также автовладельцы могут самостоятельно сопоставить VIN-код своего авто с перечнем на сайте Росстандарта.
После этого им следует предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ — корректировки резьбового соединения плюсового провода на стартере.

«Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — подчеркнули в Росстандарте.

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Автоновости , Бортжурнал , Mercedes-Benz GLC-Класс , Mercedes-Benz
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