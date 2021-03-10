В России отзовут 137 «Мерседесов» 

Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке компания «Мерседес-Бенц РУС» добровольно отзовет 137 автомобилей Mercedes-Benz GLC-класс (тип 253), реализованных в 2018-2019 годах, по той причине, что резьбовое соединение плюсового провода на стартере в них может не соответствовать спецификации.

Уполномоченные дилеры проинформирую владельцев указанных машин о том, что те подлежат отзыву, письмом или по телефону. Также автовладельцы могут самостоятельно сопоставить VIN-код своего авто с перечнем на сайте Росстандарта.

После этого им следует предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ — корректировки резьбового соединения плюсового провода на стартере.