«Аурус» выпустил пилотную партию «Сенатов» 

Выпущена пилотная партия автомобилей «Аурус Сенат». Об этом сообщает ТАСС.

«Аурус» — первый российский люксовый автомобильный бренд. Первый «Сенат», как сообщал «Рамблер», был представлен в мае 2018 года — президент России Владимир Путин приехал на нем на свою инаугурацию. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что старт серийного производства «Сената» запланирован на первый квартал 2021 года.

«Проект "Аурус" развивается в строгом соответствии с утвержденным графиком производства», — сообщили сегодня в пресс-службе Минпромторга.

Там рассказали, что пилотная партия «Сенатов» серийной оснастки (не предназначена для продажи) выпущена на заводе в Елабуге и в настоящее время проходит испытания в НАМИ. «Сенат» в базовой комплектации будет стоить 18 миллионов рублей, а с высоким уровнем опционального исполнения — 22 миллиона.

В пресс-службе Минпромторга также сообщили, что сейчас ведется активный мониторинг событийного календаря 2021 года для выбора даты демонстрации внедорожника «Аурус Комендант», который также будет выпускаться на заводе в Елабуге. Машину предполагалось представить на автосалоне в Москве в 2020 году, отмененном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.