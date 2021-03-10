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«Аурус» выпустил пилотную партию «Сенатов» 

Артём Кульша 4 часа назад
Выпущена пилотная партия автомобилей «Аурус Сенат». Об этом сообщает ТАСС.
«Аурус» — первый российский люксовый автомобильный бренд. Первый «Сенат», как сообщал «Рамблер», был представлен в мае 2018 года — президент России Владимир Путин приехал на нем на свою инаугурацию. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что старт серийного производства «Сената» запланирован на первый квартал 2021 года.

«Проект "Аурус" развивается в строгом соответствии с утвержденным графиком производства», — сообщили сегодня в пресс-службе Минпромторга.

Там рассказали, что пилотная партия «Сенатов» серийной оснастки (не предназначена для продажи) выпущена на заводе в Елабуге и в настоящее время проходит испытания в НАМИ. «Сенат» в базовой комплектации будет стоить 18 миллионов рублей, а с высоким уровнем опционального исполнения — 22 миллиона.
В пресс-службе Минпромторга также сообщили, что сейчас ведется активный мониторинг событийного календаря 2021 года для выбора даты демонстрации внедорожника «Аурус Комендант», который также будет выпускаться на заводе в Елабуге. Машину предполагалось представить на автосалоне в Москве в 2020 году, отмененном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Автоновости , Бортжурнал , Видео , Денис Мантуров , Владимир Путин , Минпромторг
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