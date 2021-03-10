У российских водителей появились новые проблемы с ОСАГО

Водители, допустившие ошибку при электронном оформлении ОСАГО, рискуют остаться без полиса и денег, которые на него потратили. Об этом пишут «Известия».

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По данным газеты, страховщики начали чаще проверять данные, внесенные во время онлайн-покупки полиса. В Центробанке рассказали, что даже из-за случайно допущенной ошибки страховщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

«В таких случаях расторжение страховщиком полиса является правомерным. При этом уплаченная страховая премия возврату не подлежит в соответствии с правилами ОСАГО», - подчеркнули в ЦБ.

В рамках проверки страховщики сверяют указанные клиентом данные с информацией из государственных баз данных.

Глава департамента моделирования «Росгосстраха» Алексей Володяев отметил, что пока прямого обмена информацией между страховщиками и органами исполнительной власти нет, поэтому во время оформления полиса провести проверку нельзя и ее делают постфактум.

По его словам, чаще всего договор расторгают из-за неверных данных о цели использования автомобиля.

«Например, страхователи «случайно» забывают про оформленную накануне лицензию такси. Или неверно указана категория ТС - не все автолюбители помнят, что некоторые внедорожники входят в категорию C, а микроавтобусы с числом сидячих мест свыше восьми - в категорию D», - объяснил он.

Если компания расторгла договор, а водитель считает это решение несправедливым, ему следует обратиться в ближайший офис страховщика с оригиналами документов.

Как писал «Рамблер», с апреля 2019 года россияне могут самостоятельно выбирать компанию-страховщика в системах гарантирования продаж ОСАГО – «Едином агенте» и «е-Гаранте».