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У российских водителей появились новые проблемы с ОСАГО

Мария Иванова
3 часа назад
Водители, допустившие ошибку при электронном оформлении ОСАГО, рискуют остаться без полиса и денег, которые на него потратили. Об этом пишут «Известия».
У российских водителей появились новые проблемы с ОСАГО
Фото: ТАССТАСС
По данным газеты, страховщики начали чаще проверять данные, внесенные во время онлайн-покупки полиса. В Центробанке рассказали, что даже из-за случайно допущенной ошибки страховщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
«В таких случаях расторжение страховщиком полиса является правомерным. При этом уплаченная страховая премия возврату не подлежит в соответствии с правилами ОСАГО», - подчеркнули в ЦБ.
В рамках проверки страховщики сверяют указанные клиентом данные с информацией из государственных баз данных.
Глава департамента моделирования «Росгосстраха» Алексей Володяев отметил, что пока прямого обмена информацией между страховщиками и органами исполнительной власти нет, поэтому во время оформления полиса провести проверку нельзя и ее делают постфактум.
По его словам, чаще всего договор расторгают из-за неверных данных о цели использования автомобиля.
«Например, страхователи «случайно» забывают про оформленную накануне лицензию такси. Или неверно указана категория ТС - не все автолюбители помнят, что некоторые внедорожники входят в категорию C, а микроавтобусы с числом сидячих мест свыше восьми - в категорию D», - объяснил он.
Если компания расторгла договор, а водитель считает это решение несправедливым, ему следует обратиться в ближайший офис страховщика с оригиналами документов.
Как писал «Рамблер», с апреля 2019 года россияне могут самостоятельно выбирать компанию-страховщика в системах гарантирования продаж ОСАГО – «Едином агенте» и «е-Гаранте».
Обе службы распределяют водителей убыточных для страховщиков регионов, чтобы защитить компании от наплыва убыточных клиентов. «Единый агент» предполагает поход к страховщику за бумажным полисом, «Е-гарант» - покупку полиса онлайн.
Автоновости,Росгосстрах,Центральный банк России,газета "Известия",
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