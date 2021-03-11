Топ-5 иномарок, посвящённых России 

Аналитики издания Carsweek составили топ спецверсий иностранных автомобилей, которые производители посвятили России. Разработчики постарались учесть не только опции, подходящие для суровых климатических условий, но и декор, напоминающий водителям о родине.

Во главе перечня журналисты поставили Rolls-Royce Cullinan лимитированной серии Spirit of Russia. Дизайнеры вдохновились горными вершинами, расположенными на территории России: Эльбрусом, Красной Поляной, Золотыми алтайскими горами, вулканом Ключевая сопка на Камчтаке — что нашло отражение в интерьере и внешнем оформлении дорогостоящего кроссовера. Каждый автомобиль спецсерии выкрашен в матовый цвет, который должен создавать ощущение заиндевевшего кузова.

Таким образом дизайнеры стремились достичь «морозного эффекта». Дополняют образ детали, выполненные из хрома и нержавеющей стали. Салон авто, посвященного Камчатке, например, обит черной кожей с красными вставками, что имитирует горячую лаву вулкана. Общий элемент для всех автомобилей спецверсии — звёздное небо в виде географической карты России.

Очертания границ РФ из звёзд также присутствуют на потолке Rolls-Royce Wraith Black and Bright. Кроме узнаваемого интерьерного решения автомобиль, посвященный России, получил переднюю панель в салоне, выполненную из углепластика. Машины спецсерии выкрашены в цвета ярких оттенков — оранжевый, пурпурный, ярко-зелёный.

Лимитированная серия хэтчбека MINI посвящена Москве и называется «Moscow Red». Автомобили выкрашены в ярко-красный цвет, которого нет в традиционных версиях, оборудованы черным «литьём» на 17 дюймов и панорамой российской столицы в салоне. Стоимость такого «удовольствия» варьируется в пределах 2,3 миллиона рублей.

Среди Opel Mokka тоже можно найти автомобили, посвященные Москве. Буква «О» в надписи модели на этих машинах стилизована под очертания Садового кольца. В интерьере авто также можно найти отсылки к карте столицы. Салон отделан кожей премиального сегмента.