У Tesla Cybertruck появился ещё один конкурент 

Калифорнийский стартап Canoo, основанный выходцами из BMW под выпуск электромобилей особого назначения (purpose-built electric vehicles, PEV), представил батарейный пикап. Премьера модели, начало поставок которой запланировано на 2023 год, состоялась в рамках мероприятия Virtual Media Day, организованного Гильдией автомобильных журналистов.

Безымянный пикап, как и пассажирский шаттл LV (Lifestyle Vehicle) вместе с фургоном MPDV (Multi-Purpose Delivery Vehicle) для служб доставки, базируется на платформе-скейтборде, которую Canoo разработал своими силами. Автомобиль предполагается оснащать одним или двумя электромоторами, причем в последнем случае суммарная мощность установки составит 608 лошадиных сил и 746 Нм крутящего момента. Дальность хода по сегодняшним меркам скромная — 320 с небольшим километров.

При всем при этом Canoo позиционирует «бескапотник» как автомобиль для путешествий, выездов на природу и, конечно же, как «рабочую лошадку». И для этого в нём предусмотрели несколько интересных решений. Например, грузовую площадку можно увеличить с помощью выдвижной секции — и тогда туда поместятся фанерные листы длиной до 2,4 метра. Причем на торцах распашных створок в целях безопасности есть отдельные стоп-сигналы, а на подвижной части кузова — крепление для номера. Передний багажник пикапа оборудован столиком с розетками, плюс дополнительные рабочие поверхности с «легким доступом к точкам отбора энергии» образуют откидные борты.

Скрытая подножка с левого борта обеспечивает легкий доступ к багажнику. Под ней — многофункциональный отсек. Его можно использовать для хранения аптечки, ноутбука или небольшого холодильника с напитками и закусками. Также в списке оснащения есть специальные разделители для груза и вспомогательная подсветка по периметру платформы, а опционально для пикапа можно заказать багажник на крышу. Наконец, электрокар уже изначально приспособлен под установку палатки.

В длину пикап Canoo достигает 4677 миллиметров в базовом варианте либо 5400 с выдвинутой секцией грузовой платформы. Колесная база — 2850 миллиметров, на 40 миллиметров короче, чем у Tesla Model Y. Заявленная грузоподъемность — 816 килограммов. Накладки на пороги и колесные арки электрокара изготовлены из пластика, а передний и задний бамперы отличаются интегрированными буксировочными проушинами и защитными металлическими пластинами.

Rivian R1T, Bollinger B2 и Lordstown Endurance. Цену пикапа в Canoo пока не раскрывают. Однако предзаказы собираются принимать уже во втором квартале этого года. Поставки запланированы на 2023-й. Между тем в этом сегменте уже присутствуют Tesla Cybertruck

Источник: Canoo