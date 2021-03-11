В семействе «Ауруса» появился мотоцикл 

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В семействе автомобильного бренда «Аурус» появился электрический мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Минпромторг России (@minpromtorg) Там рассказали, что в результате комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ специалисты НАМИ создали прототип электрического мотоцикла специального назначения.

Мотоцикл тяжелого класса разработан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО . Он оснащен электрическим энергосиловым комплексом с пиковой мощностью 140 киловаттов. Он выполнен в стилистике, которая обеспечивает полную эстетическую встраиваемость в линейку «Ауруса». В перспективе мотоцикл заменит мотоциклы сопровождения иностранного производства и поступит в свободную продажу.

Минпромторге добавили, что решение о начале работ по мотоциклетному направлению было принято после ряда значительных успехов в ходе разработки и постановки на производство семейства автомобилей «Аурус».

Вчера, как сообщал «Рамблер», в ведомстве рассказали, что пилотная партия автомобилей «Аурус Сенат» серийной оснастки выпущена на заводе в Елабуге и в настоящее время проходит испытания в НАМИ.