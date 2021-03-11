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Hyundai показал минивэн будущего 

Павел Тиунов 4 часа назад
Hyundai показал минивэн будущего
Фото: Hyundai
Автоконцерн Hyundai опубликовал фотографии готовящегося к серийному производству нового микроавтобуса, сообщает Autonews. Минивэн выполнен в футуристичном стиле.
Новый автомобиль от Hyundai носит название Staria. Согласно тизерным фотографиям, кузов машины будет отличаться плавными линиями, панорамными окнами и короткими свесами. В передней части минивэна под лобовым стеклом пройдёт светодиодная прямая полоса, а решетка радиатора займет почти всю ширину автомобиля.
Сзади будут установлены продолговатые вертикальные стоп-фонари. Салон планируется отделать бежевой кожей, для водителя предусмотрена большая выдвижная информационная панель. Разработчики отметили, что Hyundai Staria будет буквально нашпигован всевозможными вспомогательными системами на дороге. Автомобиль, по их словам, идеально подойдёт как для семейных поездок, так и для деловых.
Staria будет собираться на платформе Kia Carnival последнего поколения. Премьера минивэна будущего должна состояться во второй половине 2021 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Lexus ведет разработку целого ряда новых автомобилей, в том числе флагманского внедорожника с тремя рядами сидений, который станет заменой LX. Также готовится премьера обновленного LS. В компании ожидают, что новинка станет «настоящим эталоном для бренда».
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Автоновости , Бортжурнал , Hyundai , Kia , Lexus , Kia Carnival
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