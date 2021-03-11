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В России вновь подорожали автомобили Honda 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В России вновь подорожали автомобили Honda
Фото: РИА Новости
Компания Honda уже второй раз с начала года повысила цены на два своих кроссовера CR-V и Pilot. Об этом пишет «Цена-Авто».
По данным издания, стоимость флагманского Honda Pilot в марте увеличилась на 70-91 тыс. рублей (+1,9-2,1%). Теперь в дилерских центрах эта машина продается за сумму от 3 749 900 до 4 539 900 рублей.
В среднем на 30 тыс. рублей выросла цена и на кроссовер Honda CR-V. В марте он стал стоить от 2 429 900 до 3 129 900 рублей.
«Рамблер» писал, что предыдущее повышение цен на автомобили Honda произошло в феврале. Тогда кроссоверы Honda CR-V и Pilot также подорожали на 30 — 95 тысяч рублей.
Видео дня. Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники
Автоновости , Бортжурнал , Honda , Honda CR-V , Honda Pilot
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