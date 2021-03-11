В России вновь подорожали автомобили Honda 

Компания Honda уже второй раз с начала года повысила цены на два своих кроссовера CR-V и Pilot. Об этом пишет «Цена-Авто».

По данным издания, стоимость флагманского Honda Pilot в марте увеличилась на 70-91 тыс. рублей (+1,9-2,1%). Теперь в дилерских центрах эта машина продается за сумму от 3 749 900 до 4 539 900 рублей.

В среднем на 30 тыс. рублей выросла цена и на кроссовер Honda CR-V . В марте он стал стоить от 2 429 900 до 3 129 900 рублей.

«Рамблер» писал, что предыдущее повышение цен на автомобили Honda произошло в феврале. Тогда кроссоверы Honda CR-V и Pilot также подорожали на 30 — 95 тысяч рублей.