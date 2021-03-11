Список «роскошных» авто в России пополнился массовыми моделями 

В 2021 году девять массовых моделей автомобилей попали под налог на роскошь, в том числе Skoda Kodiaq и KIA Mohave. Об этом сообщают «Автоновости дня».
По данным издания, количество автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей, включенных в список Минпромторга, увеличилось за год до 1387 единиц. Владельцы этих машин обязаны платить повышенный транспортный налог.
Так, на автомобили стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей надбавка составляет 1,1 от суммы налога, на автомобили от 5 до 10 миллионов рублей действует двойной транспортный налог, а на машины дороже 10 миллионов — тройной.
В 2021 году в связи с ростом стоимости список пополнили: Skoda Kodiaq в комплектациях SportLine/Laurin&Klement/Scout, Toyota Fortuner (2.8 Elegance), KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).
Как сообщал «Рамблер», ранее главный аналитик «Авито Авто» Марат Миннекаев назвал рост спроса на автомобили с пробегом одним из ключевых трендов на российском авторынке в 2020 году, объяснив его дефицитом новых машин и ростом цен на них.
В свою очередь эксперты и дилеры, опрошенные Autonews, сошлись во мнении, что ситуация на автомобильном рынке в России будет ухудшаться, цены вырастут, пока же компании сдерживают их искусственно.