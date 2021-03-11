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Миронов призвал отменить техосмотр легковых автомобилей 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Миронов призвал отменить техосмотр автомобилей
Фото: nsn.fm
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал отменить техосмотр для легкового транспорта, передает РИА Новости.
Ранее председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который предусматривает базовый размер платы за техосмотр, а также нижний и верхний пределы стоимости проведения этих работ.
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Миронов заявил, что не поддерживает эту инициативу, так как техосмотр не решает проблему безопасности автомобильного движения, большую роль в создании аварийных ситуации играет состояние российских дорог, чем неисправности автомобилей. А потому, по его мысли, сама система техосмотра порочна и должна быть отменена.
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Автоновости , Андрей Кутепов , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , Совет Федерации , РИА Новости
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