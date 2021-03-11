Миронов призвал отменить техосмотр автомобилей

Ранее председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который предусматривает базовый размер платы за техосмотр, а также нижний и верхний пределы стоимости проведения этих работ.

Миронов заявил, что не поддерживает эту инициативу, так как техосмотр не решает проблему безопасности автомобильного движения, большую роль в создании аварийных ситуации играет состояние российских дорог, чем неисправности автомобилей. А потому, по его мысли, сама система техосмотра порочна и должна быть отменена.