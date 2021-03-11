В США обнаружили секретного автодилера «ГАЗ»

В Техасе в городе Форт-Уорт нашли следы секретного автодилера от российского автопроизводителя «ГАЗ». Салон открыли еще в 2000-ом году, но продавать российские модели жителям США отказывались.

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В газете Fort Worth Star-Telegram от 29 сентября 2000-го года сообщается, что в городе открыли новый салон, а у владельцев были большие планы. Компания East Motors владела в пригороде Далласа шоурумом, площадью около 220 кв. м, там продавали автомобили марки ГАЗ.

В салоне представили грузовики и микроавтобусы модельного ряда «Газель» и «Соболь», седан представительского класса ГАЗ-311. Цены по американским меркам были вполне демократичными. Так, за грузовую «Газель» просили всего 8 тысяч долларов, а за все остальные — около 10 тысяч.

Примечательно, что продавать транспортные средства компания начала не местным жителям и американцам, а дилерам из Латинской Америки. Бизнес представлял собой совместное предприятие автозавода «ГАЗ» и Хольта Хикмана, давнего поставщика климатического оборудования на конвеер бренда.

В российской компании надеялись, что таким образом быстро добьются высоких продаж и обойдут на рынке конкурентов, планируя отправлять за границу не менее 25 тысяч автомобилей в год.