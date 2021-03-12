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Названо число недоливающих топливо АЗС

Артём Кульша
41 минуту назад
От 20% до двух третей автомобильных заправочных станций могут недоливать топливо. Об этом заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов сообщил «Аргументам и фактам».
Названо число недоливающих топливо АЗС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он назвал допустимой погрешность в размере 0,5%, или 50 миллилитров на 10 литров топлива. В настоящее время инспекторы Росстандарта обязаны предупреждать АЗС о проверке заранее. Даже в этом случае на 20% заправок обнаруживаются нарушения. Тайные проверки ряда общественных организаций говорят о доле нарушений в размере двух третей.
Чаще всего автозаправщики обманывают при помощи алгоритмов в программном обеспечении топливо-раздаточного оборудования. С октября 2020 года ради борьбы с этим был принят новый ГОСТ на топливо-раздаточные колонки. Он обязывает АЗС защищать программы и элементов колонок от вредоносного вмешательства.
«Мы будем предлагать сертифицировать все оборудование по этому ГОСТу, сегодня такого требования нет. Сегодня мы даже не имеем права проверить программное обеспечение заправки, если обнаружили недолив», — сообщил Кулешов.
Также он рассказал, что претензии по качеству топлива есть к 8-10% АЗС. Чаще всего нарушения выявляются по дизельному топливу — 15% взятых образцов, тогда как по бензину — 3-3,5%. Чаще всего нарушения допускают небольшие сети и отдельные частные АЗС.
Автоновости,Бортжурнал,Алексей Кулешов,Аргументы и Факты,
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