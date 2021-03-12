«Рено" показал новый «Дастер»

Журналистам показали новую версию кроссовера « Рено Дастер». Об этом сообщают «Известия».

Фото: Renault Renault

Кузов нового «Дастера» не имеет ни одной общей детали с кузовом старого, но неотличим от него внешне. Также у него новая силовая структура. Единственный новый двигатель — 1,3-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. Он доступен с автоматической трансмиссией-вариатором.

Интерьер нового «Дастера» унифицирован с «Рено Арканой». Руль с электроусилителем теперь регулируется еще и по вылету, а в сиденьях появилась регулировка поясничного подпора и центральный подлокотник. Клавиши стали расположены логичнее. Кнопки ассистента помощи при спуске и отключения системы стабилизации размещены слева от руля. Подвеска стала плотнее, шумоизоляция лучше. Все версии нового «Дастера» снабжены отопителем салона.

Новый «Дастер» стал дороже старого на 30-90 тысяч рублей. Базовая комплектация стоит 945 тысяч, полный привод — от 1,15 миллиона, двухлитровый мотор — от 1,21 миллиона, дизельный — от 1,23 миллиона, турбомотор — 1,4 миллиона.