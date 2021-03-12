Renault изменил логотип 

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Компания Renault представила новый логотип. Эмблема представляет собой ромб в минималистическом стиле без избыточных акцентов и красок. Об этом сообщает Motor.ru.

Новая версия эмблемы стала девятой в истории французской марки.

Логотип был разработан в рамках стратегии «Ренолюция». Первой моделью, получивший обновленную эмблему, стал Renault 5 Prototype.

«Перед нами стояла задача обновить логотип, придав новый смысл и современные ценности, и при этом сохранить баланс между наследием бренда и началом новой эры», — объяснил директор по дизайну Renault Жиль Видаль.

По словам Видаля, разработка нового логотипа велась с 2019 года. Эмблема постепенно будет внедрена на новые модели марки, и к 2024-му появится на всех автомобилях Renault.

В 2007 году логотип Renault представлял собой крупный ромб на желтом фоне. В 2015 годe концерн отказался от желтой заливки оставив минималистичный дизайн.

Отметим, что ромб является символом марки с 1925 года.