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Renault изменил логотип 

Александр Котлеткин 34 минуты назад
Компания Renault представила новый логотип. Эмблема представляет собой ромб в минималистическом стиле без избыточных акцентов и красок. Об этом сообщает Motor.ru.
Новая версия эмблемы стала девятой в истории французской марки.
Логотип был разработан в рамках стратегии «Ренолюция». Первой моделью, получивший обновленную эмблему, стал Renault 5 Prototype.
«Перед нами стояла задача обновить логотип, придав новый смысл и современные ценности, и при этом сохранить баланс между наследием бренда и началом новой эры», — объяснил директор по дизайну Renault Жиль Видаль.
По словам Видаля, разработка нового логотипа велась с 2019 года. Эмблема постепенно будет внедрена на новые модели марки, и к 2024-му появится на всех автомобилях Renault.
В 2007 году логотип Renault представлял собой крупный ромб на желтом фоне. В 2015 годe концерн отказался от желтой заливки оставив минималистичный дизайн.
Отметим, что ромб является символом марки с 1925 года.
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Автоновости , Фото , Renault 5 , Renault
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