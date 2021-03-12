Названы главные новинки российского авторынка

Портал «АвтоВзгляд» составил топ-5 кроссоверов, которые появятся на российском рынке весной 2021 года. Первое место в списке занял Hyundai Tucson

Фото: ТАСС ТАСС

У новинки приборная панель диагональю 10,25 дюйма, сенсорный блок климат-контроля и кнопочный пульт управления трансмиссией. У автомобиля будет бензиновый мотор 1.6 T-GDI (150 лошадиных сил) или дизельный 1.6 CRDi (115 лошадиных сил). Привезти Hyundai Tucson в Россию планируют уже в апреле.

На втором месте - обновленный Mitsubishi Eclipse Cross. В базовой переднеприводной версии предусмотрен двухлитровый атмосферный двигатель в 150 лошадиных сил, в полноприводной - 1,5-литровый мотор такой же мощности.

Замыкает тройку Opel Crossland, с 1,2-литровым наддувным мотором в 130 лошадиных сил. Привод у авто будет только передним.

Завершает список Audi Q5 Sportback. Он получил купеобразный кузов и переднюю панель с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма, а также фирменную мультимедиа MMI. Покупателям предложат двухлитровый бензиновый мотор и трехлитровый «дизель» (оба 249 лошадиных сил).

Как писал «Рамблер», в 2020 году с российского рынка ушли сразу 45 моделей машин (антирекорд с кризисного 2014 года).

Недавно российская дочка Honda Motor Co объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам в России с 2022 года.