Названы главные новинки российского авторынка

Портал «АвтоВзгляд» составил
топ-5 кроссоверов, которые появятся на российском рынке весной 2021 года. Первое место в списке занял Hyundai Tucson
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У новинки приборная панель диагональю 10,25 дюйма, сенсорный блок климат-контроля и кнопочный пульт управления трансмиссией. У автомобиля будет бензиновый мотор 1.6 T-GDI (150 лошадиных сил) или дизельный 1.6 CRDi (115 лошадиных сил). Привезти Hyundai Tucson в Россию планируют уже в апреле.
На втором месте - обновленный Mitsubishi Eclipse
Cross. В базовой переднеприводной версии предусмотрен двухлитровый атмосферный двигатель в 150 лошадиных сил, в полноприводной - 1,5-литровый мотор такой же мощности.
Замыкает тройку Opel
Crossland, с 1,2-литровым наддувным мотором в 130 лошадиных сил. Привод у авто будет только передним.
Четвертая новинка - Land Rover Discovery
с «основательно переделанным» салоном. В салоне появился руль от Land Rover
Defender и увеличенный экран мультимедиа-системы.
Завершает список Audi
Q5 Sportback. Он получил купеобразный кузов и переднюю панель с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма, а также фирменную мультимедиа MMI. Покупателям предложат двухлитровый бензиновый мотор и трехлитровый «дизель» (оба 249 лошадиных сил).
Как писал «Рамблер», в 2020 году с российского рынка ушли сразу 45 моделей машин (антирекорд с кризисного 2014 года).
Недавно российская дочка Honda
Motor Co объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам в России с 2022 года.
Такое решение в компании объяснили «усилиями по реструктуризации деятельности». По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Honda в ноябре 2020-го продала в России 79 автомобилей. Это на 50 процентов меньше, чем в ноябре 2019 года.