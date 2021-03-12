«Мост глупости» в Петербурге закрыли 

Проезд под переправой в Санкт-Петербурге, прозванный «мостом глупости» из-за застревающих под ним автомобилей, решили закрыть. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Проезд закроют с 13 марта до 15 мая. За это время проведут работы по восстановлению нижнего пояса «верховой коробчатой балки пролетного строения» над улицей Труда. Затем будет принято решение о дальнейшем запрете проезда под мостом.

Планируется также повысить габарит проезда под мостом до 4,5 метра с прежних 2,7 метра. По информации издания, его увеличения планируется достичь за счет углубления участка улицы под мостом.