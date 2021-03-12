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Топ подержанных авто у российских водителей 

Павел Тиунов 50 минут назад
Топ подержанных авто у российских водителей
Фото: РИА Новости
Эксперты сервиса «Авито Авто» проанализировали спрос на подержанные авто в период с января по февраль 2021 года и назвали самые популярные модели. Аналитики представили два списка — иностранных авто и машин отечественного производства, сообщает издание Autonews.
В сегменте подержанных иномарок наибольшую популярность у россиян имеет Ford Focus. «Американец» в текущем году подорожал на 5,7% до 307 тысяч рублей в среднем. На втором месте оказался «кореец» Hyundai Solaris, прибавивший в цене за последние два месяца 6%.
Сегодня подержанное авто в приличном состоянии можно приобрести за 598 тысяч рублей. В тройке лидеров также представлен Kia Rio с показателем удорожания в 4,8% до средней стоимости авто в 607 тысяч рублей.
Среди отечественных авто самой популярной является Lada Priora. По сравнению с декабрём 2020 года машина на вторичном рынке подорожала на 6% до 223 тысяч рублей. Далее идут Lada 2114 Samara, подорожавшая на 6,4% до 117 тысяч рублей и Lada Granta с показателем удорожания в 4,6% до 343 тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты выяснили, какие кроссоверы лучше всего продавались в России за последние 10 лет. Список возглавил Renault Duster. В период с 2011-го под 2020 гг. французский «паркетник» продали в количестве 451 тысячи штук. На втором месте оказалась классическая роосcийская «Нива» или Lada 4x4 со статистикой продаж — 395 тысяч автомобилей. На третьем месте расположилась Chevrolet Niva. За десять лет её приобрели 374 тысячи раз. В пятёрке лидеров оказались Toyota RAV4 (322 тыс. проданных авто) и Hyundai Creta (289 тыс. авто). В топ-10 также попали KIA Sportage (280 тыс. авто), Volkswagen Tiguan (254 тыс. авто), Nissan Qashqai (248 тыс. авто), Nissan X-Trail (222 тыс. авто) и Matsubishi Outlander (206 тыс. авто).
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Автоновости , Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Chevrolet , Lada Granta , Renault Duster , Kia Sportage , Nissan X-Trail , Kia , Hyundai Creta , Ford Focus , Hyundai Solaris , Nissan Qashqai , Lada , Toyota , Lada Priora , Chevrolet Niva , Volkswagen , Renault , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , Toyota RAV4
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