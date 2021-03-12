Citroen изменил цены на свои авто в России 

Компания Citroen обновила прайс-лист на все свои модели в России, сообщает издание «Цена Авто». Одни автомобили подорожали, другие подешевели.

Изменение цены произошло в зависимости от комплектации модели. Так, кроссовер C3 Aircross в комплектации Live теперь стоит на 10-40 тысяч рублей меньше. Он же в комплектации Feel, Shine и C-Series вырос в цене на 32-120 тысяч рублей. Седан С4 в версиях Feel Edition и Shine подешевел до 70 тысяч рублей, все остальные исполнения популярного авто подорожали вплоть до 250 тысяч рублей. Наконец, кроссовер C5 Aircross прибавил в цене во всех комплектациях около 60-80 тысяч рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Компания Honda уже второй раз с начала года повысила цены на два своих кроссовера CR-V и Pilot. Стоимость флагманского Honda Pilot в марте увеличилась на 70-91 тыс. рублей (+1,9-2,1%).

Теперь в дилерских центрах эта машина продается за сумму от 3 749 900 до 4 539 900 рублей. В среднем на 30 тыс. рублей выросла цена и на кроссовер Honda CR-V . В марте он стал стоить от 2 429 900 до 3 129 900 рублей.