В Минэнерго объяснили мартовское подорожание бензина

В министерстве энергетики России объяснили рост цен на нефтепродукты в первую неделю марта возросшим сезонным спросом на топливо и морозной погодой. Об этом говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА «Новости».
В Минэнерго заявили, что цены на бензин и дизтопливо выросли в связи с общим ростом потребительских цен, колебания оптовых цен на нефтепродукты на внутреннем рынке из-за сезонного спроса и рост спроса на топливо из-за морозов.
В ведомстве сообщили, что следят за колебанием цен и принимают меры, чтобы подорожание топлива находилось на близком к инфляции уровне, а в регионах не возникало дефицита.
Правительство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить загрузки НПЗ сырьем, чтобы нарастить запасы к маю 2021 года. По мнению Минэнерго, повышение квоты России в рамках сделки ОПЕК+ должно облегчить эту задачу, также как и совместный приказ министерства и ФАС по увеличению минимальной величины продаваемых на бирже бензинов до уровня 11процентов и дизельного топлива до 7,5 процента.
Как сообщал «Рамблер», по данным Росстата, средняя розничная цена на бензин в России за период с 1 по 9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 49,25 рубля.
12 марта в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость АИ-92 увеличилась на 1,71%, до 55,75 тысячи рублей за тонну. Это новый исторический максимум. Предыдущий был установлен в мае 2018 года — 55,43 тысячи. С начала текущего года АИ-92 подорожал на 12,33%.