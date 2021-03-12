На 200 улицах Москвы повысят стоимость парковки

В Москве с 5 апреля 2021 года изменится стоимость платной парковки. Повышение тарифов коснется почти 200 самых загруженных улиц, на которых водители тратят наибольшее количество времени в поисках свободных мест. Кроме того, в столице появятся новые зоны платной парковки, а также увеличится количество участков для резидентов.

Фото: Motor Motor

Повышение стоимости парковки произойдет на 193 улицах в центре Москвы, что составляет 10 процентов от общего количества платных участков. По словам представителей Дептранса, эти улицы загружены более чем на 96 процентов, поэтому повышение тарифа позволит разгрузить участки, а также поможет водителям находить свободные места без длительных поисков. Кроме того, благодаря данному решению общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее, а для местных жителей появится больше свободных мест.

Повышенный до 380 рублей тариф будет действовать на улице Солянка, а также Покровском и Чистопрудном бульварах, где в настоящий момент стоимость парковки начинается от 200 рублей. Изменится стоимость парковки на Яузском бульваре, в Хохловском и Хитровском переулках. Стоимость на этих участках увечится со 100 до 380 рублей днем и с 80 до 200 рублей в ночное время. В то же время городские власти планируют увеличить популярность невостребованных улиц за счет снижения стоимости парковки. К примеру, во 2-м и 4-м Самотечном переулках, где сейчас часовой тариф составляет 150 рублей можно будет припарковаться за 60 рублей.

Также в столице появятся новые платные зоны парковки. Нововведения коснутся Пресненского, Басманного, Савеловского, а также Даниловского, Донского, Нагорного и Бутырского районов, где расположены торговые и офисные центры, парки и магазины. Еще одним изменением станет увеличение числа парковок для резидентов. В настоящий момент в Москве действует больше подобных 300 зон. До конца года их количество планируют увеличить до 1000.

Кроме того, в Москве вырастет стоимость эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями. Для транспортных средств категорий А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил санкция увечится с 3520 до 4050 рублей. Эвакуация машин категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил вместо 5595 рублей обойдется владельцам в 6450 рублей. Однако нарушители смогут сэкономить на штрафе, оплатив эвакуацию до получения автомобиля. В этом случае скидка на оплату составит 25 процентов.