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В Москве задержали автомобилиста с общей суммой штрафов около 4 млн рублей 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Москвич задолжал 4 млн за нарушения ПДД
Фото: РИА НОВОСТИ
В Москве полицейские поймали автомобилиста, имеющего штрафы на сумму в более чем 3 млн рублей и более 1 миллиона пени. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МВД.
Отмечается, что для задержания автомобилиста полицейские разбили окно передней двери автомобиля.

"При проверке гражданина по базам данных установлено, что на автомобиль наложен арест, в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени. Также установлено, что мужчина не сдал экзамен на знания ПДД и не восстановил свое специальное право на управление транспортными средствами", — говорится в сообщении.

Против автомобилиста возбудили административные дела по ч.1 ст. 12.7 КоАП (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и 19.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).
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Отмечается, что автомобиль мужчины был отправлен на штрафстоянку, а сам он попал под административный арест на 10 суток.
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Автоновости , Maybach , МВД
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