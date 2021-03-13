Названы самые угоняемые автомобили в России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков, которые отмечают, что активность злоумышленников вернулась к допандемическому уровню.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве мужчина 1994 года рождения, попытавшийся угнать автомобиль, потерял управление и врезался на чужой машине в сугроб. Позже он признался, что увидел автомобиль марки Volvo с незапертой дверью и решил его угнать. Инцидент произошёл в Конном переулке.