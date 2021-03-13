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Названы самые угоняемые автомобили в РФ 

News.ru 5 часов назад
Названы самые угоняемые автомобили в России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota стали самыми угоняемыми автомобилями в феврале 2021 года в России. Угонщики чаще всего отдавали предпочтение моделям Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков, которые отмечают, что активность злоумышленников вернулась к допандемическому уровню.
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Другими популярными у них брендами стали Range Rover, Lexus и Mercedes-Benz. При этом в начале 2021 года список угоняемых моделей серьёзно изменился. Стали меньше угонять корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson, а также корейский же седан Kia Optima. К лидирующим позициям подобрались Lada Vesta и Volkswagen Tiguan.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве мужчина 1994 года рождения, попытавшийся угнать автомобиль, потерял управление и врезался на чужой машине в сугроб. Позже он признался, что увидел автомобиль марки Volvo с незапертой дверью и решил его угнать. Инцидент произошёл в Конном переулке.
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Комментарии 5
Автоновости , Hyundai , Volvo , Kia Sportage , Kia , Hyundai Creta , Lexus , Hyundai Solaris , Lada Vesta , Lada , Toyota , Volkswagen , Rover , Volkswagen Tiguan , Toyota Camry , Kia Optima , Land Rover , Mercedes-Benz
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