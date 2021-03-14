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«Для суровых людей»: болгары восхитились российскими автомобилями 

РИА Новости 1 час назад
«Для суровых людей»: болгары восхитились российскими автомобилями
Фото: УАЗ
Читатели болгарского портала "Факти" высоко оценили российские автомобили УАЗ.
Издание опубликовало материал, посвященный моделям "Хантер" и "Буханка", в котором приводились слова генерального директора УАЗ. Он рассказал, что эти машины продолжат выпускать до тех пор, пока на них есть спрос, и объяснил популярность моделей "географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью".
Читатели портала отметили превосходные внедорожные качества и неприхотливость российского автомобиля.

"Это джип для суровых условий и суровых людей, не для гендеров, катающихся по асфальтированным дорогам в Альпах", — написал пользователь.

"Хантер" по проходимости круче 99 процентов западных "джипов". Поэтому уже много лет на него есть спрос", — объяснил другой читатель.

"Если кто-то все еще их покупает, должен быть кто-то, кто будет их продавать. Да, допотопная техника, но как раз для тех, кто ездит по степям и у кого нет денег на новую тойоту", — высказался комментатор.

"Да потому что такие тачки заведутся и поедут даже если атомная война, вот почему!" — добавил читатель.

"УАЗ — это машина для дорог без твердого покрытия, она идеально подходит для охотников, фермеров, работников сельского и лесного хозяйств, военных и т.д. В ней нет ничего лишнего. Поэтому и есть спрос. В болгарских селах везде используют только российские грузовики", — добавил еще один пользователь.

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Автоновости , Toyota , УАЗ
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