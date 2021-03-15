Два авто провалились под землю в Москве 

В Москве два автомобиля провалились под землю в результате провала грунта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Утром неподалеку от корпуса 906 в 9-м микрорайоне в Зеленограде произошел прорыв трубы горячей воды. В результате этого в дорожном покрытии образовался провал площадью около 10 квадратных метров. Это привело к повреждению двух машин.

По данным «Инфопортала Зеленограда», два припаркованных авто частично провалились в яму во дворе корпуса 906 со стороны подъезда №2 — одна машина ушла в нее правым боком, а вторая зависла над ней одним колесом. На месте происшествия работают аварийные и коммунальные службы. Около 8:00 по местному времени они достали из провала один из автомобилей.