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Два авто провалились под землю в Москве 

Артём Кульша 6 часов назад
Два авто провалились под землю в Москве
Фото: https://www.zelao.ru/
В Москве два автомобиля провалились под землю в результате провала грунта. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Утром неподалеку от корпуса 906 в 9-м микрорайоне в Зеленограде произошел прорыв трубы горячей воды. В результате этого в дорожном покрытии образовался провал площадью около 10 квадратных метров. Это привело к повреждению двух машин.
По данным «Инфопортала Зеленограда», два припаркованных авто частично провалились в яму во дворе корпуса 906 со стороны подъезда №2 — одна машина ушла в нее правым боком, а вторая зависла над ней одним колесом. На месте происшествия работают аварийные и коммунальные службы. Около 8:00 по местному времени они достали из провала один из автомобилей.
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В префектуре Зеленоградского административного округа сообщили, что в ближайшее время представители Московской объединенной энергетической компании локализуют повреждение трубопровода. Согласно предварительной информации, это не потребует отключения отопления в жилых домах.
Видео дня. На пунктах техосмотра автомобилей возникли очереди
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Автоновости , МОЭК
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