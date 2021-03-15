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Когда менять резину на авто

Павел Тиунов
3 часа назад
Автоэксперт Максим Ракитин назвал время для смены летних покрышек на зимние, сообщает «Москва 24». Он также напомнил о не менее важных процедурах, которые следует провести после зимней эксплуатации авто.
Когда менять резину на авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ракитин подчеркнул, автомобилистам из Москвы о смене резины можно не думать еще ближайшие две недели. По его словам, следует дождаться, пока среднесуточная температура достигнет положительных значений.
«Если среднесуточная температура равняется 7 градусам, летние шины уже можно использовать», - пояснил эксперт.
Он призвал записываться на шиномонтаж заранее, поскольку с наступлением по-настоящему весеннего тепла на СТО начнут скапливаться огромные очереди.
Вдобавок к смене резины автолюбителям необходимо проверить тормозные колодки, все жидкости, сменить вышедшие из строя дворники. Кроме того, следует тщательно помыть автомобиль, избавив его от грязи, смешанной с реагентами. Процедура необходима, чтобы предотвратить коррозию кузова, резюмировал Ракитин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что весеннее тепло придёт в Москву сразу после Масленницы. При этом, по его словам, «волны холода ещё будут».
Автоновости,Евгений Тишковец,Максим Ракитин,
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