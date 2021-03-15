Когда менять резину на авто

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Ракитин подчеркнул, автомобилистам из Москвы о смене резины можно не думать еще ближайшие две недели. По его словам, следует дождаться, пока среднесуточная температура достигнет положительных значений.

«Если среднесуточная температура равняется 7 градусам, летние шины уже можно использовать», - пояснил эксперт.

Он призвал записываться на шиномонтаж заранее, поскольку с наступлением по-настоящему весеннего тепла на СТО начнут скапливаться огромные очереди.

Вдобавок к смене резины автолюбителям необходимо проверить тормозные колодки, все жидкости, сменить вышедшие из строя дворники. Кроме того, следует тщательно помыть автомобиль, избавив его от грязи, смешанной с реагентами. Процедура необходима, чтобы предотвратить коррозию кузова, резюмировал Ракитин.