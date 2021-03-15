Привлекательные условия на автомобили в марте: Toyota объявляет месяц специальных предложений на RAV4 и Land Cruiser Prado

⦁ Toyota предлагает своим клиентам привлекательные условия в марте для приобретения автомобилей RAV4 и Land Cruiser Prado.

⦁ Бестселлер сегмента среднеразмерных кроссоверов Toyota RAV4 доступен в кредит под 4% годовых, а также по программе «Комфорт+» с низким ежемесячным платежом 9 700 рублей и гарантией обратного выкупа.

⦁ Легендарный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado можно приобрести в кредит с привлекательной сниженной ставкой 7%.

⦁ При покупке внедорожника в лизинг действуют особые условия с выгодой до 14,1% в зависимости от срока контракта и размера аванса.

⦁ До конца марта действуют специальные предложения на приобретение моделей по программе трейд-ин: RAV4 с максимальной выгодой до 150 000 рублей, Land Cruiser Prado с преимуществом до 200 000 рублей.

Toyota RAV4

Бестселлер российского рынка по результатам продаж 2020 года в своем сегменте и победитель в номинации «Среднеразмерные кроссоверы 4×4» престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» доступен к покупке в кредит со специальной ставкой. Программа «RAV4 под 4%» дает возможность приобрести самый популярный кроссовер под 4% годовых на срок 12 месяцев при первоначальном взносе не менее 10%.

Также Toyota RAV4 можно приобрести в кредит с низким ежемесячным платежом 9700 рублей и гарантией обратного выкупа по программе «Комфорт+». В рамках программы, рассчитанной на три года, стоимость автомобиля делится на первоначальный взнос от 20%, низкие ежемесячные платежи и остаточный платеж, максимальный размер которого составляет 60% от общей стоимости. К моменту внесения остаточного платежа клиент может погасить кредит самостоятельно или позволить дилеру выкупить автомобиль по гарантированной выкупной стоимости, зафиксированной в договоре. Полученная сумма будет использована для погашения задолженности клиента перед банком, а разницу можно будет использовать для первоначального взноса за новый автомобиль, если владелец захочет поменять его на новую модель Toyota. Низкий ежемесячный платеж в 9700 рублей доступен при внесении первоначального взноса в размере 50% от стоимости автомобиля, исходя из максимально возможной стоимости в 1 940 000 рублей.

До конца марта при приобретении Toyota RAV4 с 2-литровым двигателем в трейд-ин можно получить выгоду до 150 000 рублей.

Toyota Land Cruiser Prado

Легендарный внедорожник в марте доступен в кредит с привлекательной низкой ставкой. Программа «LC150 под 7%» позволит приобрести сверхпопулярный автомобиль под 7% годовых при условии внесения первоначального взноса в размере 20% от стоимости автомобиля и сроке кредита 12 месяцев.

Благодаря выгодным условиям, клиенты могут воспользоваться шансом купить автомобиль, признанный абсолютным лидером рейтинга надежности по итогам голосования автолюбителей в рамках исследования «Рейтинги „Авто Года — 2020“. Более 96% участников опроса отметили проверенный бренд, качество сборки и деталей и высокий уровень подготовки автомобиля к российским условиям.

При покупке легендарного внедорожника в лизинг действуют специальные условия от ООО „Тойота Лизинг“ с выгодой от 6,2% до 14,1% в зависимости от срока лизингового контракта и размера аванса. Максимальный объем скидки доступен при заключении договора на 60 месяцев и авансовом платеже в 10% от стоимости автомобиля.

До конца марта при передаче собственного автомобиля с пробегом в счет стоимости нового Toyota Land Cruiser Prado с дизельным двигателем 2,8 литра и бензиновым мотором объемом 4.0 литра можно получить скидку до 200 000 рублей.

Покупка автомобилей Toyota традиционно является выгодной благодаря высокому показателю остаточной стоимости моделей бренда. Это делает их высоколиквидным активом, который практически не теряет в своей стоимости со временем. По результатам исследования независимого аналитического агентства АВТОСТАТ „Residual value — 2021“ кроссовер RAV4 занял второе место в сегменте SUV © c коэффициентом 86,30%. Это говорит о том, что за три года автомобиль потеряет всего 13,7% процента от своей первоначальной стоимости. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado также получил „серебро“ рейтинга в категории SUV (D) с результатом 86,96%.