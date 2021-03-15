В России подорожало большинство автомобилей Skoda

Компания Skoda в очередной раз повысила цены на модельный ряд автомобилей, представленных в России. На этот раз чешская марка увеличила стоимость четырех из шести моделей, доступных у отечественных дилеров.

Skoda продолжает корректировать цены на свои автомобили, представленные на российском рынке. На этот раз чешская марка увеличила стоимость четырех моделей, доступных у отечественных дилеров. Так, самая бюджетная версия Rapid подорожала на 20 000 — 21 000 рублей. Теперь приобрести лифтбек в базовой комплектации можно за 892 000 рублей. При этом за топовое исполнение автомобиля придется заплатить 1 310 000 рублей.

Skoda Superb подорожал на 3,1 — 5,3 процента, что эквивалентно 108 000 — 113 000 рублям. В настоящий момент стоимость модели варьируется от 2 137 000 до 3 677 000 рублей. Примерно настолько же подорожал Superb Combi. Прибавка к стоимости универсала составила 111 000 — 113 000 рублей. У российских дилеров модель доступна за 2 427 000 — 3 623 000 рублей.

Больше других подорожали кроссоверы Kodiaq в исполнениях Scout, Sport Line, а также Laurin and Klement. По сравнению с предыдущим прайсом их стоимость увеличилась на 163 000 — 165 000 рублей, что соответствует повышению на 4,7 — 5,1 процента. Стоимость топовых модификаций теперь составляет от 3 344 000 до 3 637 000 рублей.

Прежнюю стоимость сохранили лишь кроссовер Karoq и новая Octavia, которые можно приобрести за 1 458 000 и 1 443 000 рублей, соответственно.