В апреле автомобилистов ждут нововведения

Новый КоАП получил массу нововведений. При этом некоторые моменты вызывали массу критики. Множество вопросов появилось к главе, которая предусматривает повышение в несколько раз введенных штрафов.

Специалисты заявили, что если не повысить штрафы, тогда аварийность на автодорогах не уменьшится. В настоящее время документ находится в процессе доработки. По всей видимости, размеры штрафов будут увеличены.