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В апреле текущего года автомобилистов ждут нововведения

Car.ru
3 часа назад
Совет федерации в апреле планирует опубликовать новую редакцию КоАП. Многих автолюбителей волнует 21 глава об административных правонарушениях в рамках дорожного движения.
В апреле автомобилистов ждут нововведения
Фото: Car.ruCar.ru
Ирина Рукавишникова, являющаяся первым зампредом комитета Совета Федерации в вопросах конституционного законодательства и государственного строительства, заявила, что документ является практически готовым.
Новый КоАП получил массу нововведений. При этом некоторые моменты вызывали массу критики. Множество вопросов появилось к главе, которая предусматривает повышение в несколько раз введенных штрафов.
Первую редакцию документа, опубликовали в конце января прошлого года. Её подвергла резкой критике Государственная дума и премьер-министр Мишустин.
Специалисты заявили, что если не повысить штрафы, тогда аварийность на автодорогах не уменьшится. В настоящее время документ находится в процессе доработки. По всей видимости, размеры штрафов будут увеличены.
Автоновости,Ирина Рукавишникова,Совет Федерации,Госдума,
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