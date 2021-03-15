13 недель подряд дорожает бензин на АЗС в Москве

Средние цены на бензин на АЗС Москвы продолжают расти уже тринадцать недель подряд, а за период с 9 по 15 марта сильнее всего подорожал бензин Аи-98 — на 9 копеек, до 55,92 рубля за литр, подсчитало РИА Новости на основе данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Бензин марки Аи-92, по данным МТА, подорожал в столице за отчетный период на 7 копеек, до 44,81 рубля за литр, а Аи-95 — на 5 копеек, до 49,38 рубля. Дизельное топливо также продолжает непрерывный рост в цене с начала года, в частности, за период с 9 по 15 марта оно подорожало на 2 копейки, до 48,96 рубля за литр.
В настоящее время индикативные (условные) цены в демпфере индексируются на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в РФ.