13 недель подряд дорожает бензин на АЗС в Москве

Средние цены на бензин на АЗС Москвы продолжают расти уже тринадцать недель подряд, а за период с 9 по 15 марта сильнее всего подорожал бензин Аи-98 — на 9 копеек, до 55,92 рубля за литр, подсчитало РИА Новости на основе данных Московской топливной ассоциации (МТА).

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Бензин марки Аи-92, по данным МТА, подорожал в столице за отчетный период на 7 копеек, до 44,81 рубля за литр, а Аи-95 — на 5 копеек, до 49,38 рубля. Дизельное топливо также продолжает непрерывный рост в цене с начала года, в частности, за период с 9 по 15 марта оно подорожало на 2 копейки, до 48,96 рубля за литр.

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 подняли московские сети АЗС "Газпром нефти" Shell , а также "Нефть Магистраль" и "Транс-АЗС". Бензин Аи-98 подорожал у Shell и "Нефть Магистрали", а дизтопливо еще на сети АЗС "Татнефти" и "Транс-АЗС".

По итогам совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Александра Новака о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов в среду было решено скорректировать заложенную в формуле демпфера цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчетов в будущие периоды.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.