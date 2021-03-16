Срок за систематическое пьяное вождение увеличат

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ, изменения внесут в статью 264.1 Уголовного кодекса. Если ранее гражданина уже судили по этой статье, то во второй и последующие разы ему придётся заплатить штраф в размере полмиллиона рублей, также его могут отправить на исправительные работы до двух лет, принудительные работы до трёх лет, или лишить свободы на три года.
Сейчас по закону повторно попавшегося на нетрезвом вождении могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, лишить его свободы на срок до двух лет и применить к нему другие виды наказаний.