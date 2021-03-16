Срок за систематическое пьяное вождение увеличат

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ, изменения внесут в статью 264.1 Уголовного кодекса. Если ранее гражданина уже судили по этой статье, то во второй и последующие разы ему придётся заплатить штраф в размере полмиллиона рублей, также его могут отправить на исправительные работы до двух лет, принудительные работы до трёх лет, или лишить свободы на три года.