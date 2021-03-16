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В России анонсировали появление нового Nissan Patrol

Павел Тиунов
2 часа назад
Обновлённый Nissan Patrol может появиться в продаже в России осенью 2021 года, сообщает издание «Экономика сегодня» со ссылкой на заявление представителей подразделения японского автоконцерна Nissan East.
В России анонсировали появление нового Nissan Patrol
Фото: nissan-europe.com / Nissan Motor Companynissan-europe.com / Nissan Motor Company
Новый Patrol, по словам журналистов, собирается на базе кузова Y62. Внедорожнику поставили более массивную хромированную V-образную решётку радиатора и изысканную оптику. Возможные угоны призвана предотвращать современная охранная система Intelligent Mobility.
Салон джипа тоже претерпел некоторые изменения - теперь он обшит кожей. На приборной панели появились два монитора: один используется для навигации авто, другой – для установки параметров климат-контроля и мультимедиа. Особое внимание инженеры уделили безопасности. Теперь водитель и пассажиры Nissan Patrol будут защищены системой предотвращения боковых и лобовых столкновений. Также автомобили имеют возможность самостоятельного экстренного торможения перед объектами на проезжей части.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоконцерн Hyundai опубликовал фотографии готовящегося к серийному производству нового микроавтобуса. Новый автомобиль от Hyundai носит название Staria. Согласно тизерным фотографиям, кузов машины будет отличаться плавными линиями, панорамными окнами и короткими свесами. В передней части минивэна под лобовым стеклом пройдёт светодиодная прямая полоса, а решетка радиатора займет почти всю ширину автомобиля. Сзади будут установлены продолговатые вертикальные стоп-фонари. Салон планируется отделать бежевой кожей, для водителя предусмотрена большая выдвижная информационная панель. Разработчики отметили, что Hyundai Staria будет буквально нашпигован всевозможными вспомогательными системами на дороге. Автомобиль, по их словам, идеально подойдёт как для семейных поездок, так и для деловых. Staria будет собираться на платформе Kia Carnival последнего поколения. Премьера минивэна должна состояться во второй половине 2021 года.
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