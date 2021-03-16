В России анонсировали появление нового Nissan Patrol

Салон джипа тоже претерпел некоторые изменения - теперь он обшит кожей. На приборной панели появились два монитора: один используется для навигации авто, другой – для установки параметров климат-контроля и мультимедиа. Особое внимание инженеры уделили безопасности. Теперь водитель и пассажиры Nissan Patrol будут защищены системой предотвращения боковых и лобовых столкновений. Также автомобили имеют возможность самостоятельного экстренного торможения перед объектами на проезжей части.