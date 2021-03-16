Жигули Немцова оценили в миллионы рублей

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось объявление о продаже советского лимузина «ЗИЛ», выпущенного ограниченной серией в середине 80-х годов. Владелец уверяет, что автомобиль полностью соответствует оригиналу, на котором передвигались первые лица СССР. Автор объявления отметил, что сам приобрел ЗИЛ-41045 в 2004 году и сразу же занялся его реставрацией. Машину, по его словам, восстанавливали работники автомобильного завода имени Лихачёва
(АМО ЗИЛ) с использованием только оригинальных запчастей. Специалисты перебрали двигатель, АКПП, тормозную систему, ходовую часть, а также перекрасили кузов авто. Салон при этом остался в первозданном виде. Автомобиль был оценён в 37 миллионов рублей.