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Жигули Немцова оценили в миллионы рублей

Павел Тиунов
1 час назад
В Нижнем Новгороде выставили на продажу ВАЗ-2103, который некогда принадлежал политику Борису Немцову, сообщает Telegram-канал «Главный политический». Нынешний владелец оценил автомобиль в несколько миллионов рублей.
Telegram-канал «Главный политический»
Речь о классической «тройке» тольяттинского производства. Машина белого цвета, сошла с конвейера в 1991 году, имеет двигатель мощностью 72 лошадиные силы. Журналисты опубликовали паспорт технического средства, в котором указано, что Немцов Борис Ефимович приобрёл Жигули в сентябре 1997 года. Именно в этом году политик сложил полномочия губернатора Нижегородской области, члена Совета Федерации, занял пост первого заместителя председателя правительства РФ и стал членом Совета безопасности страны.
«За автомобиль запросили 3 млн рублей», - говорится в сообщении.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось объявление о продаже советского лимузина «ЗИЛ», выпущенного ограниченной серией в середине 80-х годов. Владелец уверяет, что автомобиль полностью соответствует оригиналу, на котором передвигались первые лица СССР. Автор объявления отметил, что сам приобрел ЗИЛ-41045 в 2004 году и сразу же занялся его реставрацией. Машину, по его словам, восстанавливали работники автомобильного завода имени Лихачёва (АМО ЗИЛ) с использованием только оригинальных запчастей. Специалисты перебрали двигатель, АКПП, тормозную систему, ходовую часть, а также перекрасили кузов авто. Салон при этом остался в первозданном виде. Автомобиль был оценён в 37 миллионов рублей.
В декабре прошлого года московский автосалон «Агат» разместил на сервисе «Авто.ру» объявление о продаже самого дорогого автомобиля в России — бывшего в употреблении гиперкара «Бугатти Широн» 2018 года выпуска. Черная полноприводная леворульная машина с пробегом 700 километров оснащена восьмилитровым бензиновым двигателем (1,5 тысячи лошадиных сил), роботизированной коробкой передач, не требует ремонта, растаможена, принадлежит одному человеку. Продается за 225 654 496 рублей.
Автоновости,Bugatti,Борис Немцов,Завод имени И.А. Лихачева,Совет Федерации,Правительство РФ,
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