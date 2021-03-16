Срок за повторное пьяное вождение могут увеличить 

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Срок лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения может быть увеличен. Проект соответствующего закона, как сообщает «Коммерсант» , разработало Министерство внутренних дел

Согласно, как сообщал «Рамблер», статье 264.1 Уголовного кодекса, повторное управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, наказывается вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Некоторое время назад МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало законопроект об увеличении срока лишения свободы за это до трех лет. Также оно предлагает увеличить срок исправительных и принудительных работ (до двух и трех лет соответственно) и размер штрафа (до 500 тысяч рублей).

В пояснительной записке к документу сказано, что ответственность, предусмотренная за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, не сдерживает нарушителей.