Срок за повторное пьяное вождение могут увеличить 

Срок лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения может быть увеличен. Проект соответствующего закона, как сообщает «Коммерсант», разработало Министерство внутренних дел.

Согласно, как сообщал «Рамблер», статье 264.1 Уголовного кодекса, повторное управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, наказывается вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Некоторое время назад МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало законопроект об увеличении срока лишения свободы за это до трех лет. Также оно предлагает увеличить срок исправительных и принудительных работ (до двух и трех лет соответственно) и размер штрафа (до 500 тысяч рублей).

В пояснительной записке к документу сказано, что ответственность, предусмотренная за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, не сдерживает нарушителей.

Верховный суд, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, государственно-правовое управление президента и комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержали поправки.

Юрист Сергей Радько назвал предложение МВД условным усилением, потому что судьи все равно не смогут назначать реальные сроки впервые осужденным, так как это преступление небольшой тяжести. Президент Московской коллегии правовой защиты Виктор Травин отметил, что пьяные водители никогда не думают о правовых последствиях своего поведения.