ГИБДД анонсировала масштабные рейды

Согласно заявлению представителей ГИБДД РФ , во всех российских регионах проведут специальные масштабные рейды. Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют авто в состоянии алкогольного и наркотического состояния.

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Помимо этого, тщательной проверке подвергнуться таксисты, должники по кредитам, алиментам и ЖКХ. Ещё сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые ездят без водительских удостоверений и документов.

Особое внимание сотрудники полиции уделят автомобилистам, которые выезжают на встречные полосы движения, а также водителям, использующим нелегально установленное газоболонное оборудование.

По заявлению представителей ГИБДД, все данные мероприятия планируют провести в столицах, а также российских регионах, начиная от Крыма и заканчивая Камчаткой.