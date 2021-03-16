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ГИБДД России планирует весной масштабные рейды

Car.ru
3 часа назад
Согласно заявлению представителей ГИБДД РФ, во всех российских регионах проведут специальные масштабные рейды. Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют авто в состоянии алкогольного и наркотического состояния.
ГИБДД анонсировала масштабные рейды
Фото: Car.ruCar.ru
Помимо этого, тщательной проверке подвергнуться таксисты, должники по кредитам, алиментам и ЖКХ. Ещё сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые ездят без водительских удостоверений и документов.
Особое внимание сотрудники полиции уделят автомобилистам, которые выезжают на встречные полосы движения, а также водителям, использующим нелегально установленное газоболонное оборудование.
По заявлению представителей ГИБДД, все данные мероприятия планируют провести в столицах, а также российских регионах, начиная от Крыма и заканчивая Камчаткой.
В ходе таких рейдов будут задействованы сотрудники ФССП, а также специальных антинаркотических подразделений. Ещё возможно использование подразделений ОМОН.
Автоновости,ГИБДД,
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