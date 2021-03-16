Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

Автомобили в России будут следить за своими владельцами

Motor.ru
2 часа назад
Российские разработчики навигационно-телеметрической платформы «Автодата» рассказали, каким образом система будет собирать данные о состоянии автомобилей и водителях. Однако многие автоконцерны, на чьи плечи ляжет обеспечение платформы информацией, недовольны введением новых правил из-за расходов, которые они понесут.
Автомобили в России будут следить за своими владельцами
Фото: MotorMotor
По словам создателей платформы «Автодата», система предназначена для слежения за соблюдением общественной и дорожной безопасности, а также для повышения эффективности движения и контроля за экологией. Кроме того, платформа позволит выявлять потенциально опасные транспортные средства и обеспечивать разыскные мероприятия.
Согласно методике, автопроизводители должны будут каждую минуту собирать навигационные данные, информацию о динамике движения автомобиля, а также передавать информацию о срабатывании ассистентов помощи водителю, антиблокировочной и антипробуксовочной систем и сигнализации. Кроме того, платформа позволит раз в полчаса получать от машин информацию о фарах и габаритных огнях, скорости движения, техническом состоянии, а также препятствиях на дороге и признаках усталости водителя.
С помощью телематических систем раз в 15 минут все эти данные, без привязки к VIN-номеру автомобиля, будут передаваться в платформу «Автодата». Подобная частота передачи выбрана не случайно. Создатели системы подчеркивают, что при таком периоде не получится отслеживать машины в реальном времени невозможно. В то же время, собирать информацию об усталости водителя специалисты планируют при помощи систем технического зрения. К примеру, это может быть реализовано при помощи специального датчика, отслеживающего зрачки водителя.
Однако многие автопроизводители критически восприняли подобные инновации. По их мнению, внедрение системы может быть для них критично, поскольку массовые автомобили практически не оборудованы подобными датчиками. Соответственно, затраты на их установку, скорее всего, будут переложены на покупателя.
В апреле прошлого года в России разработали приложение для смартфонов, получившее название «Гусеница». Оно позволит пешеходам управлять светофорами со своего телефона.
Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители