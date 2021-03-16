Автомобили в России будут следить за своими владельцами

Российские разработчики навигационно-телеметрической платформы «Автодата» рассказали, каким образом система будет собирать данные о состоянии автомобилей и водителях. Однако многие автоконцерны, на чьи плечи ляжет обеспечение платформы информацией, недовольны введением новых правил из-за расходов, которые они понесут.

Фото: Motor Motor

По словам создателей платформы «Автодата», система предназначена для слежения за соблюдением общественной и дорожной безопасности, а также для повышения эффективности движения и контроля за экологией. Кроме того, платформа позволит выявлять потенциально опасные транспортные средства и обеспечивать разыскные мероприятия.

Согласно методике, автопроизводители должны будут каждую минуту собирать навигационные данные, информацию о динамике движения автомобиля, а также передавать информацию о срабатывании ассистентов помощи водителю, антиблокировочной и антипробуксовочной систем и сигнализации. Кроме того, платформа позволит раз в полчаса получать от машин информацию о фарах и габаритных огнях, скорости движения, техническом состоянии, а также препятствиях на дороге и признаках усталости водителя.

С помощью телематических систем раз в 15 минут все эти данные, без привязки к VIN-номеру автомобиля, будут передаваться в платформу «Автодата». Подобная частота передачи выбрана не случайно. Создатели системы подчеркивают, что при таком периоде не получится отслеживать машины в реальном времени невозможно. В то же время, собирать информацию об усталости водителя специалисты планируют при помощи систем технического зрения. К примеру, это может быть реализовано при помощи специального датчика, отслеживающего зрачки водителя.

Однако многие автопроизводители критически восприняли подобные инновации. По их мнению, внедрение системы может быть для них критично, поскольку массовые автомобили практически не оборудованы подобными датчиками. Соответственно, затраты на их установку, скорее всего, будут переложены на покупателя.