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Старый Volvo продают за 20 000 000 долларов

Car.ru
3 часа назад
В Сети появилось объявление о продаже универсала Volvo V70, за который просят 20 000 000. Такая большая цена связана с тем, что вместе с машиной продают также уникальный регистрационный знак.
Старый Volvo захотели продать за 20 млн долларов
Фото: Car.ruCar.ru
В интернете опубликовали ряд фотографий, на которых изображено данное транспортное средство с дорогим автомобильным номером.
Речь идет о первой официальной табличке современного образца. На номерном знаке изображена надпись New York. Его оформил отец владельца версии V70 в конце семидесятых годов. Также табличка получила слоган Empire State, отсылающий к небоскребу, который размещён на территории острова Манхэттена.
Данный номерной знак можно считать важной частью истории американского штата. Он настолько известен, что стал образцом для местных сувениров.
Стоит напомнить, что недавно австралийский житель приобрел номерной знак на транспортное средство за 2 000 000 долл. Самым дорогим автомобильным номером в мире является табличка из ОАЭ с цифрой «1». Его стоимость составляет 14 300 000 долл.
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