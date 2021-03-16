Старый Volvo захотели продать за 20 млн долларов

В Сети появилось объявление о продаже универсала Volvo V70 , за который просят 20 000 000. Такая большая цена связана с тем, что вместе с машиной продают также уникальный регистрационный знак.

В интернете опубликовали ряд фотографий, на которых изображено данное транспортное средство с дорогим автомобильным номером.

Речь идет о первой официальной табличке современного образца. На номерном знаке изображена надпись New York. Его оформил отец владельца версии V70 в конце семидесятых годов. Также табличка получила слоган Empire State, отсылающий к небоскребу, который размещён на территории острова Манхэттена.

Данный номерной знак можно считать важной частью истории американского штата. Он настолько известен, что стал образцом для местных сувениров.