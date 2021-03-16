Эксперт предрек увеличение среднего возраста автопарка в РФ

Отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» с понедельника, 15 марта, повысил цены на представленные на рынке России новые авто марки Lada . Автоэксперты прокомментировали очередное подорожание, высказав мнение, чем рост стоимости машин может грозить в будущем.

В беседе с журналистами интернет-портала Ura.ru Пётр Шкуматов , координатор автомобильного сообщества «Синие ведёрки», отметил, что повышение цен на модели Lada в итоге может привести к увеличению среднего возраста автопарка в целом по стране. Поскольку новые машины дорожают, то россияне начнут «атаковать» вторичный рынок, но там тоже фиксируется рост стоимости. Поэтому кто-то вообще решит отложить покупку «до лучших времён», а кто-то будет вынужден купить более старое авто, и в итоге автопарк в РФ станет «старше».

При этом эксперт подчеркнул, что рост стоимости моделей марки Lada связан с валютными колебаниями и, скорее всего, ценники достигли пиковых отметок. С большой вероятностью можно сказать, что мартовское 2-процентное подорожание было последним в текущем году и с этого момента цены стабилизируются.

Кстати, сейчас самая доступная модель — это седан Granta с минимальным ценником в 510,9 тыс. руб., а вот покупка самого дорогого в линейке отечественного производителя автомобиля Vesta Sport обойдётся в 1,16 млн руб.