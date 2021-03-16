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8‑балльные пробки образовались на столичных дорогах 

РИАМО 3 часа назад
8‑балльные пробки образовались в Москве
Фото: ТАСС
Загруженность столичных дорог в вечерний час пик составляет 8 баллов из 10 возможных, ситуация на дорогах улучшится после 20 часов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Пробки наблюдаются на юго-востоке, юге, юго-западе, западе и северо-западе МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.
В центре сильные затруднения в движении транспорта отмечаются на Москворецкой набережной, Большом Москворецком мосту, улице Балчуг, Яузском бульваре, Большой Никитской улице, Никитском бульваре, Софийской набережной и других.
Кроме того, пробки в сторону области наблюдаются на проспекте Мира, Щелковском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Липецкой улице, Ленинском проспекте, шоссе Энтузиастов и Люблинской улице.
К 20 часам ситуация на дорогах города улучшится до 6 баллов, свободно на улицах мегаполиса станет после 22 часов.
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