В Госдуме назвали незаконной тотальную слежку за водителями

Российских автопроизводителей планируют обязать раз в минуту собирать информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, раз в полчаса — об усталости водителя, дорожных работах, снижении видимости. Как пишет «Коммерсант», раз в 15 минут всю информацию нужно передавать на платформу «Автодата» (разрабатывается НП «ГЛОНАСС» и рабочей группой НТИ «Автонет»). В сообщении будет VIN-номер машины, ее категория и экологический класс, а также расчетная грузоподъемность. Данные о собственнике при его согласии можно ввести в электронный ПТС.